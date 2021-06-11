https://news.day.az/society/1351774.html Будут ли работать автобусы на выходных в Баку - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будут ли работать автобусы на выходных в Баку - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Согласно соответствующему решению Кабинета министров, 12 июня (суббота) автобусы по регулярным маршрутам в городе Баку будут работать в обычном режиме.
Как сообщили Day.Az в Бакинском Транспортном Агентстве, с 00:00 ночи 13 июня до 06:00 утра 14 июня в городе Баку будут прекращены перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутным линиям.
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