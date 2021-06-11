Объявлены результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 9-10 июня 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением карты ответов по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/, используя рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или FİN код). Участники экзамена могут узнать свой рабочий номер там же.

Учащиеся могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) также через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "рабочий номер" на номер 7727.

Из 43638 человек, участие которых ожидалось в этих экзаменах, 762 не явились на экзамен. Из-за нарушения правил экзамена были аннулированы результаты 7 человек.

С 17 июня ГЭЦ организует в режиме онлайн (посредством приложения "Zoom" или по телефону) апелляционный процесс для рассмотрения заявлений, связанных с результатами экзамена.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ 14-16 июня. Не зарегистрировавшиеся в указанный срок не смогут подать апелляцию. В случае, если в электронном заявлении не будет указано содержание обращения, оно не будет принято к рассмотрению.

Участие самого учащегося в обсуждении апелляции обязательно. Вместе с учащимся в обсуждении может принять участие также один из его родителей. Обсуждение заявления учащегося может длиться не более 15 минут. Процесс обсуждения приостанавливается по истечении отведенного времени, в случае присоединения к обсуждению постороннего лица или нарушения правил этики.