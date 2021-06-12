В Губе сгорела заживо 85-летняя женщина

В селе Сябятляр Губинского района в двухэтажном доме площадью 144 кв.м произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили в доме тело Гюльназ Рахмановой (1936 г.р.).

Пожар потушен.

Соответствующие органы проводят расследование в связи с инцидентом.