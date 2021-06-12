https://news.day.az/society/1351842.html В Губе сгорела заживо 85-летняя женщина
В Губе сгорела заживо 85-летняя женщина
В селе Сябятляр Губинского района в двухэтажном доме площадью 144 кв.м произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-служба МЧС.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили в доме тело Гюльназ Рахмановой (1936 г.р.).
Пожар потушен.
Соответствующие органы проводят расследование в связи с инцидентом.
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