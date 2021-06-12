Где сдать ПЦР-тест и цены на них

Как известно, снижение количества коронавирусных инфекций в Азербайджане привело к ослаблению карантинного режима. Уже открыты авиалинии с рядом стран, увеличено количество специальных рейсов. Ожидается, что если статистика заражения продолжит снижаться, могут быть открыты сухопутные границы с соседними странами.

Начало летнего сезона делает актуальными для отдыха туристические направления, расположенные за пределами страны. И хоть результаты ПЦР-теста не требуются для внутренних рейсов, желающие отправиться за границу должны предоставить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста.

Но в каких клиниках можно сдать ПЦР-тесты? Какие условия сдачи теста? Сколько это стоит?

При вылете из Международного аэропорта Гейдар Алиев по специальным рейсам "Азербайджанских Авиалиний", пассажиры могут пройти тестирование на коронавирус (COVID-19) в нижеуказанных клиниках и лабораториях в Азербайджане. Отметим, что авиакомпания принимает только справки с результатами ПЦР-тестов.

Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo представляет неполный список клиник и лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест:

Лаборатория Referans - 75 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Мирзабалы Мамедзаде 8А

Клиника Leyla - 75-95 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Юсифа Сафарова 19

Клиника Memorial - 65 AZN

Адрес: г. Баку, пр-т Гара Гараева 38А

Больница Bona Dea - 85 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Мехди Аббасова 2

Городская поликлиника №1 - 40 AZN

Адрес: г. Баку, пр-т Бюльбюля 8

Объединенная Городская Больница №18 - 40 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Насими 11

Клиника Caspian International Hospital - 80 AZN

Адрес: г. Баку, поселок Бадамдар, первый жилой массив 31

Центр "Sağlam Ailə Ultralab" - 95 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Асифа Магеррамова 156С.

Лаборатория INCI - 90 AZN

Адрес: г. Баку, пр-т Бюльбюля 40

Лаборатория İnci, филиал в Гяндже (Новый Медицинский Центр Гянджи) - 90 AZN

Адрес: улица 28 Мая, 23

Клиника "Baku Clinic" (Бакинский филиал) - 85 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Академика Гасана Алиева 493

Центральная Больница Нефтяников - 70 AZN

Адрес: г. Баку, ул. Юсифа Сафарова 21

Центральный Таможенный Госпиталь - 89 AZN

Адрес: г. Баку, улица К.Казымзаде, 118

Напомним, что у входа в аэровокзал у пассажиров будет измеряться температура тела, при обнаружении у пассажира температуры выше 37,5, он не будет допущен к рейсу.