В Баку ограничили движение на этих дорогах

В Баку ограничено движение автомобилей от проспекта Зии Буньядова в направлении улицы Халила Рза Улутюрка и от проспекта Зии Буньядова в направлении бульвара Беюкшор.

Об этом АПА сообщил начальник отдела Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

По его словам, целью ограничения движения в указанных направлениях является обеспечение безопасности движения в направлении стадиона.

Вагиф Асадов также отметил, что по этой дороге будет разрешено движение только автомобилей со специальным знаком, фото которого размещено ниже.

"В связи с этим, помимо сотрудников полиции, представители организационного комитета, неся службу на дорогах, ведущих от проспекта Зии Буньядова в направлении Олимпийского стадиона, проверяют специальные знаки, нанесенные на стекла автомобилей, обеспечивают пропуск этих транспортных средств", - сказал В.Асадов.