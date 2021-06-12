Опубликованы кадры пожара в Гяндже

В Кяпазском районе Гянджи на 4-м этаже четырехэтажного жилого дома произошел взрыв (по предварительной версии, из-за утечки газа), в результате которого произошел пожар в однокомнатной квартире общей площадью 40 м2.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара на площади 60 м2 сгорели конструкции квартиры и двухкомнатной соседней квартиры общей площадью 70 м2. В результате взрыва были разрушены стены (перегородки) обеих квартир, выбиты двери и оконные рамы. Другие квартиры защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В результате происшествия 3 человека получили травмы, 15 жильцов здания были эвакуированы пожарными в безопасное место.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.