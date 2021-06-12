В Азербайджане скончался академик

Скончался заведующий лабораторией молекулярной спектроскопии Института физики НАНА, доктор физико-математических наук, академик Чингиз Гаджар.

Как сообщили АПА в НАНА, ученый скончался в возрасте 92 лет, передает Day.Az.

Чингиз Овейс оглу Гаджар родился 6 июня 1929 года в городе Баку.

За комплексную работу по созданию научных основ в области молекулярной спектроскопии и технологии производства электронных устройств широкого применения в 1982 году был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР и АН СССР имени С.И.Вавилова, в 2004 году был награжден орденом "Шохрат" Азербайджанской Республики.

В 1990 году ему было присвоено почетное звание "заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР".

18 апреля 2014 года академик Чингиз Гаджар был удостоен премии имени Насиреддина Туси за фундаментальные исследования и достижения в области физики.