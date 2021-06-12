В Нахчыване выросли зарплаты

Обнародован размер среднемесячной заработной платы в Нахчыване.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР, в январе-апреле 2021 года заработная плата выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 536 манат 30 гяпиков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, в январе-апреле 2020 года среднемесячная заработная плата на одного работника составляла 519 манатов 9 гяпиков.