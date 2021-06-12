Объявлены условия допуска болельщиков на стадион

Сотрудники МВД принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в районе Бакинского Олимпийского стадиона.

Как передает Day.Az, об этом в эфире Real TV сказал начальник пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, также предусмотрены мероприятия в связи с короновирусной инфекцией.

"При пропуске на стадион будет проверяться температура каждого болельщика. В случае наблюдения каких-либо симптомов, они не будут допущены на спортивную арену.

Разрешается пронести на стадион до 100 мл воды в пластиковых бутылках. Вход с пиротехническими средствами, стеклянной посудой и предметами запрещен. Отметим, что вокруг стадиона открыты около 35 объектов общепита", - подытожил Э.Гаджиев.