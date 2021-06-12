Объявлены условия допуска болельщиков на стадион
Сотрудники МВД принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в районе Бакинского Олимпийского стадиона.
Как передает Day.Az, об этом в эфире Real TV сказал начальник пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, также предусмотрены мероприятия в связи с короновирусной инфекцией.
"При пропуске на стадион будет проверяться температура каждого болельщика. В случае наблюдения каких-либо симптомов, они не будут допущены на спортивную арену.
Разрешается пронести на стадион до 100 мл воды в пластиковых бутылках. Вход с пиротехническими средствами, стеклянной посудой и предметами запрещен. Отметим, что вокруг стадиона открыты около 35 объектов общепита", - подытожил Э.Гаджиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре