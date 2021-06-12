ИВ Баку об установлении памятника Тофигу Гулиеву

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов внес ясность в вопрос установки памятника композитору Тофигу Гулиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава ИВ сообщил, что согласно распоряжению и поручению Президента Ильхама Алиева, в этом направлении ведется работа:

"Рассматривается вопрос, где будет установлен памятника. Звучат различные предложения. После принятия решения общественность будет проинформирована", - отметил Э.Азизов.