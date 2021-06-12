https://news.day.az/society/1351968.html ИВ Баку об установлении памятника Тофигу Гулиеву
ИВ Баку об установлении памятника Тофигу Гулиеву
Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов внес ясность в вопрос установки памятника композитору Тофигу Гулиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава ИВ сообщил, что согласно распоряжению и поручению Президента Ильхама Алиева, в этом направлении ведется работа:
"Рассматривается вопрос, где будет установлен памятника. Звучат различные предложения. После принятия решения общественность будет проинформирована", - отметил Э.Азизов.
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