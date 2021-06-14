Прогноз погоды на вторник

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, 15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный ветер.Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем-26-31, в Баку 21-23, днем-27-29 градусов тепла.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 21-23 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градуса тепла.

15 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 июня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.