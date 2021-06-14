Обнародован объем связанных с COVID-19 медицинских отходов в Азербайджане

В прошлом году на территории Азербайджана сформировалось 7 миллионов тонн фармацевтических отходов.

Как сообщает Day.Az, об этом на передаче "Час эксперта" сказал замначальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Рамал Багиров.

По его словам, как и в предыдущие годы, учет отходов велся и в 2020 году.

"Фармацевтические отходы делятся на четыре категории. Среди них есть и отходы, сформированные в связи с вирусом COVID-19. Они составили 26 тысяч кубометров", - добавил Багиров.