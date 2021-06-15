Завтра в Баку будет 33-градусная жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 28-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным.

На северных пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе температура морской воды составит 21-22, на южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса тепла.

В районах республики завтра днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром на ряде горных территорий ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 18-23, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.