В Гахе выпускники попали в крупную аварию - есть погибший и раненые - ВИДЕО
В Гахском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, один человек погиб, около десяти пассажиров получили травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вечером на участке автодороги Гах-Гораган-Загатала, у села Лякит.
Легковой автомобиль марки Daewoo, управляемый жителем села Лякит в направлении Гаха, столкнулся с микроавтобусом марки Mercedes Vito, двигавшимся в направлении Балакенского района.
В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался от травм по дороге в больницу. Около 10 пассажиров микроавтобуса и легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Гахскую центральную районную больницу. Выясняются личности пострадавших.
По факту проводится расследование.
По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия в Гахе погиб житель села Лякит Джафар Шамиль оглу Джафаров 2004 года рождения.
Находившийся за рулем легкового автомобиля марки Daewoo Дж.Джафаров в этом году окончил среднюю школу. Среди пострадавших пассажиров его автомобиля также есть выпускники.
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