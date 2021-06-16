В Гахе выпускники попали в крупную аварию - есть погибший и раненые

В Гахском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, один человек погиб, около десяти пассажиров получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вечером на участке автодороги Гах-Гораган-Загатала, у села Лякит.

Легковой автомобиль марки Daewoo, управляемый жителем села Лякит в направлении Гаха, столкнулся с микроавтобусом марки Mercedes Vito, двигавшимся в направлении Балакенского района.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался от травм по дороге в больницу. Около 10 пассажиров микроавтобуса и легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Гахскую центральную районную больницу. Выясняются личности пострадавших.

По факту проводится расследование.

По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия в Гахе погиб житель села Лякит Джафар Шамиль оглу Джафаров 2004 года рождения.

Находившийся за рулем легкового автомобиля марки Daewoo Дж.Джафаров в этом году окончил среднюю школу. Среди пострадавших пассажиров его автомобиля также есть выпускники.