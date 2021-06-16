https://news.day.az/society/1352916.html В метро произошло короткое замыкание
В метро произошло короткое замыкание
Вблизи станции метро "Ахмедлы" в шахте произошло короткое замыкание в кабельной муфте во входной части кабеля.
Как сообщили Day.Az в "Бакинском метрополитене", немедленно сработала электрозащита, был подключен запасной кабель. Вентиляторы были переведены в режим откачки воздуха и дым откачали из туннеля. В связи с безопасностью пассажиров никаких проблем не возникло, на регулирование движения поездов ушло две минуты.
В режиме работы метро не произошло никаких изменений.
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