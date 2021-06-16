На игру Турция-Уэльс болельщиков будут перевозить экспресс-маршрутами

Согласно транспортному плану, подготовленному в связи с предстоящими играми чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в Баку, перевозка болельщиков, купивших билеты на матч Турция-Уэльс, также будет осуществляться экспресс-маршрутами.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, автобусы по маршруту X-1 будут отправляться от к/т "Севиндж" около метростанции "Гара Гараев", X-2 - от метро "28 Мая", ул.Д.Алиевой. Автобусы начнут движение за 3 часа до начала игры, последний автобус отправиться в путь за 30 минут до начала игры.

Начало игры в 20:00 16 июня, отправка автобусов запланирована на 17:00. После окончания игры экспресс-маршрутами будет осуществляться перевозка болельщиков в обратном направлении - пока не будет перевезены все болельщики. Количество автобусов на обеих линиях будет регулироваться в соответствии с требованиями. В случае необходимости будут привлечены резервные автобусы. Перевозка бесплатная.

Для зарубежных болельщиков будут запущены на линию маршруты P21 и P22. P21 отправится от ул.Х.Р.Улутюрка, перед "Дениз моллом", P22 будет курсировать от Терминала Общественного Транспорта Бакинского Олимпийского Стадиона до Белого города и обратно.