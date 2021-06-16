https://news.day.az/society/1353026.html Завершились онлайн-собеседования по приему в первый класс
Завершились онлайн-собеседования по приему в первый класс
Завершились онлайн-собеседования для приема детей в I класс общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, для детей, чьи результаты собеседования будут признаны приемлемыми, будет предоставлена возможность выбора школы. Родители детей, чей результат собеседования не считается приемлемым, могут обратиться для приема детей в первые классы азербайджанского сектора.
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