Прогноз погоды на четверг

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть южный ветер, к вечеру сменится северо-западным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем - 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер, вечером сменится северо-западным. Температура морской воды на пляжах Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 23-24 градуса, Туркян, Говсан, Сахиль, Шых - 24-25 градусов тепла.

17 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в высокогорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Утром в некоторых горных районах будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.