На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана два дня назад предотвратили контрабандный ввоз на территорию республики из Ирана свыше 154 кг наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-центр ГПС.

Ночью 14 июня на служебной территории пограничной заставы погранотряда "Горадиз" близ села Махмудлу Джебраильского района был замечен автомобиль Ford, водитель которого вел себя подозрительно.

Он проигнорировал приказ пограничников остановиться и попытался скрыться, однако был задержан в селе Джоджуг Марджанлы. Нарушителем оказался житель Агстафинского района Самир Мусаев (1993 г.р.). В пяти спортивных сумках, которые находились в его машине, было обнаружено 70 кг 120 г героина, 12 кг 100 г марихуаны, 12 кг 30 г метамфетамина, 300 г опиума, 4 060 таблеток метадона М-40 весом 17 кг 350 г, а также два флакона по 200 мл с наркосодержащей жидкостью.

Также был установлен и задержан заказчик наркотиков - житель Гейгельского района Анар Абдуллаев (1996 г.р.).

Утром того же дня на погранзаставе "Гейтепе" близ села Меликгасымлы Джалилабадского района наряд зафиксировал нарушение неизвестным лицом госграницы Азербайджана со стороны Ирана.

Территорию оцепили, нарушителю был дан приказ остановиться, также был сделан предупредительный выстрел в воздух. Однако преступник попытался оказать вооруженное сопротивление, в результате чего азербайджанским пограничникам пришлось применить оружие.

При осмотре места происшествия были найдены две сумки с 24 кг 848 г героина, 9 кг 250 г метамфетамина, 2 кг 70 г марихуаны, 3 кг 310 г гашишной массы, 5 020 таблеток метадона-40 весом 3 кг 122 г, а также 11 500 долларов.

Иранская сторона была немедленно проинформирована об инциденте, с участием пограничников и сотрудников правоохранительных органов АР и Ирана был проведен осмотр места инцидента. Было установлено, что границу нарушил гражданин Исламской Республики Иран Бехнам Ильхами. У него был изъят пистолет Макарова.

По обоим фактам проводится расследование.