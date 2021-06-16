В Азербайджане ликвидирована еще одна страховая компания

Страховая компания "Başak-İnam" объявила о ликвидации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, кредиторы могут подать претензии в течение двух месяцев по адресу: Баку, проспект Джавида 79, Ясамальский район.

Напомним, что страховая компания "Başak-İnam" была создана в 1996 году. Ее уставный капитал составляет 7 миллионов манатов.

Ранее в этом году Центральный банк Азербайджана отозвал лицензии у "Amrah Sigorta" и "AXA MBask". Таким образом, количество действующих в стране страховых компаний сократилось с 22 до 20.