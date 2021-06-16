Непригодные для купания пляжи в Баку

Чрезмерное количество кишечных палочек в морской воде может вызвать у человека острые желудочно-кишечные заболевания.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Зияддин Кязымов.

По его словам, до начала пляжного сезона на различных участках прибрежной зоны были взяты пробы морской воды, которые затем были проверены в лаборатории.

"Допустимая норма кишечных спор составляет 5 тысяч на один литр, но на некоторых участках этот показатель превышает норму. Например, бактериологические пробы, взятые на пляжах Сахиль в Гарадагском районе, Шихово в Сабаильском районе, Говсан в Сураханском районе, Тюркан в Хазарском районе, не соответствовали стандартам. Купаться на этих пляжах запрещено", - сказал Кязымов.