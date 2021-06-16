В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 162 человека вылечились, один скончался.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.