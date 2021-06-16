https://news.day.az/society/1353176.html В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 162 человека вылечились, один скончался.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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