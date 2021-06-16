Определены требования к предприятиям сферы услуг в связи с COVID-19

Обнародованы мероприятия, которые нужно осуществить на предприятиях сферы услуг в рамках борьбы с COVID-19.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVİD-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах".

В документе рекомендуется, чтобы как минимум 80% работников имели "сертификат о вакцинации" или "сертификат иммунитета".

Согласно документу, на предприятиях должен быть назначен ответственный сотрудник за соблюдение Методических указаний.

В то же время, в документе содержатся требования, связанные с обеспечением одноразовыми салфетками, а сотрудников - достаточным количеством медицинских масок и перчаток (в необходимых сферах), с учетом того, что работники предприятий сферы услуг в течение дня тесно контактируют со многими людьми, они должны правильно использовать маски, дезинфекторы, должны быть установлены специальные мешочки для использованных медицинских масок, утилизация этих отходов должна проводиться в соответствующем порядке.