Названа причина закрытия популярного пляжа в Баку

В соцсетях появилась информация о закрытии Пляжа дачников. Судя по фото, пляж оградили решеткой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИВ Сабунчинского района, территория на пересечении Бильгя и Нардарана находилась в антисанитарном состоянии, не было никаких удобств.

"Некоторые граждане превратили этот пляж в место для "романтических" встреч. Они обычно приходили на этот пляж после 8 вечера, разбивали палатки и неизвестно, чем там занимались.

Несмотря на то, что на территории пляжа установлено несколько мусорных контейнеров, граждане не пользовались ими, бросали мусор где попало. В результате территория превратилась в свалку. Помимо этого, использование этой территории в качестве пляжа запретило и МЧС. Море здесь непригодно для купания.

Помимо этого, приезжающие на пляж люди загораживали дорогу автомобилями и тем самым затрудняли движение по главной дороге. 15 июня здесь произошла драка между местными жителями и приезжими отдыхающими, была поножовщина.

По этим причинам было принято решение закрыть вход на территорию пляжа, - говорится в сообщении.