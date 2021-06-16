Главному санитарному врачу Азербайджана передано новое полномочие из-за пандемии

Главному государственному санитарному врачу Азербайджана поручено утверждение методических указаний по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в оздоровительно-реабилитационных объектах и местах поклонения.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в разъяснениях к постановлению № 172 Кабинета министров.

Сообщается, что 16 июня вышеуказанным постановлением внесены изменения в постановление № 160 от первого мая 2020 года "О внесении изменений в Постановление Кабинета министров Азербайджана "О регулировании санитарной обстановки на территории Азербайджана в период особого карантинного режима"".

Согласно изменениям, в период особого карантинного режима, объявленного на территории Азербайджана с целью предотвращения распространения COVID-19, государственному санитарному врачу Азербайджана поручено утвердить методические указания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в оздоровительно-реабилитационных объектах и местах поклонения.