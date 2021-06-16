https://news.day.az/society/1353246.html В Лачинском районе погибли двое военнослужащих - ЗАЯВЛЕНИЕ
В Лачинском районе погибли двое военнослужащих - ЗАЯВЛЕНИЕ
16 июня около 16:40 на участке сводной пограничной дивизии "Губадлы" пограничных войск Государственной пограничной службы произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, при возвращении из погранично-боевых пунктов в воинскую часть грузовой автомобиль марки "МАЗ", потеряв управление, упал в придорожный овраг у села Джиджимли Лачинского района.
В результате погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие - старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Джамаллы Джамал Вилаят оглу.
В связи с инцидентом совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся мероприятия по предварительному расследованию.
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