В Джалилабаде пропала 17-летняя девушка

В Джалилабаде пропала девушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на представленном фото пропавшая жительница села Узунтепе Гульнара Бахтияр гызы Шукюрова, 2004 года рождения.

Она ушла из дома 9 июня и не вернулась.

Лиц, обладающих информацией о девушке, просят сообщить в полицию и по телефону (051) 386-06-59.