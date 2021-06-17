https://news.day.az/society/1353297.html В Джалилабаде пропала 17-летняя девушка
В Джалилабаде пропала 17-летняя девушка
В Джалилабаде пропала девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на представленном фото пропавшая жительница села Узунтепе Гульнара Бахтияр гызы Шукюрова, 2004 года рождения.
Она ушла из дома 9 июня и не вернулась.
Лиц, обладающих информацией о девушке, просят сообщить в полицию и по телефону (051) 386-06-59.
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