Завтра в Баку будет прохладно

18 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, тмпература воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем-27-30 градусов, в Баку 22-24, днем 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем-35-40 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 22-23 градуса, Туркян, Говсан, Сахиль, Шых - 23-24 градусов тепла.

18 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градусов тепла.