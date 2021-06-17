Сын Ван Дамма поддерживал Азербайджан во время карабахской войны

Cын всемирно известного актера Жан-Клода Ван Дамма Крис женился на азербайджанской девушке.

После свадьбы в сети распространилось фото, которым он поделился во время 44-дневной Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на AZXEBER.COM.

На фото видно, что Крис поддерживал Азербайджан во время войны и призывал мир не молчать.