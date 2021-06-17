https://news.day.az/society/1353488.html Сын Ван Дамма поддерживал Азербайджан во время карабахской войны - ФОТО
Сын Ван Дамма поддерживал Азербайджан во время карабахской войны - ФОТО
Cын всемирно известного актера Жан-Клода Ван Дамма Крис женился на азербайджанской девушке.
После свадьбы в сети распространилось фото, которым он поделился во время 44-дневной Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на AZXEBER.COM.
На фото видно, что Крис поддерживал Азербайджан во время войны и призывал мир не молчать.
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