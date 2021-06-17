https://news.day.az/society/1353509.html Стало известно, где сочетались браком азербайджанка и сын Жан Клода Вандамма
Стало известно, где сочетались браком азербайджанка и сын Жан Клода Вандамма
Азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде и сын известного актера Жана-Клода Ван Дамма, Кристофер, поженились в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, по этому случаю жених специально прибыл из США.
Церемония бракосочетания прошла в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.
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