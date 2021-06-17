Стало известно, где сочетались браком азербайджанка и сын Жан Клода Вандамма

Азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде и сын известного актера Жана-Клода Ван Дамма, Кристофер, поженились в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, по этому случаю жених специально прибыл из США.  

Церемония бракосочетания прошла в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле. 