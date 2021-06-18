Сын Нуры Сури попал в страшную аварию

Сын певицы Нуры Сури Хосров попал в аварию.

Инцидент произошел несколько дней назад в Бейкерсфилде, Калифорния, США.

Как передает Day.Az, он попал в аварию по пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. 25-летний Хосров не справился с управлением автомобиля своего друга. Во время аварии у него были повреждены легкие, и он получил черепно-мозговую травму. Благодаря усилиям врачей удалось спасти жизнь сына артистки.

Сури подтвердила информацию Qafqazinfo. Певица рассказала, что ее сын чудом выжил: "Ему нужно отдохнуть месяц. К счастью, врачи вовремя вмешались. Бог защитил его. Сейчас он в хорошем состоянии".

Хосров много лет живет в США. Он много лет работал с Amazon и в настоящее время является профессиональным кикбоксером, а также руководителем "Delivery guys".