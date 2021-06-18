https://news.day.az/society/1353723.html Кредит будет представлен не студенту, а образовательному учреждению - Министр образования
Кредит будет представлен не студенту, а образовательному учреждению - Министр образования
"Попечительский Совет установит верхний предел образовательного кредита".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, сумма кредита не превысит размер оплаты за обучение: "Возможна и оплата 80 процентов, это больше всего нужно для поддержки".
Министр добавил, что кредит будет перечислен не студенту, а вузу или ссузу, где обучается студент:
"Это тоже будет обсуждаться, если обучающийся за свой счет сам оплачивает часть суммы за обучение, какую-то часть может выплатить за счет кредита".
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