Кредит будет представлен не студенту, а образовательному учреждению

"Попечительский Совет установит верхний предел образовательного кредита".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, сумма кредита не превысит размер оплаты за обучение: "Возможна и оплата 80 процентов, это больше всего нужно для поддержки".

Министр добавил, что кредит будет перечислен не студенту, а вузу или ссузу, где обучается студент:

"Это тоже будет обсуждаться, если обучающийся за свой счет сам оплачивает часть суммы за обучение, какую-то часть может выплатить за счет кредита".