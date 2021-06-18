https://news.day.az/society/1353817.html Лицам, у которых не образовались антитела после двух доз, могут ввести третью дозу вакцины - TƏBIB
Лицам, у которых не образовались антитела после двух доз, могут ввести третью дозу вакцины - TƏBIB
"Активно обсуждается вопрос применения третьей дозы вакцины для лиц, у которых после двух доз антитела не образовались".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила врач-инфекционист рабочей группы TƏBIB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева в своем выступлении на тему "COVID-19 и вакцины".
Она сказала, что подтверждения со стороны ВОЗ не поступало: "Третья доза может быть начата применяться в конце этого года, как только будет получено соответствующее подтверждение".
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