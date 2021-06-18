Лицам, у которых не образовались антитела после двух доз, могут ввести третью дозу вакцины

"Активно обсуждается вопрос применения третьей дозы вакцины для лиц, у которых после двух доз антитела не образовались".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила врач-инфекционист рабочей группы TƏBIB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева в своем выступлении на тему "COVID-19 и вакцины".

Она сказала, что подтверждения со стороны ВОЗ не поступало: "Третья доза может быть начата применяться в конце этого года, как только будет получено соответствующее подтверждение".