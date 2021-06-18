https://news.day.az/society/1353831.html Вакцину AstraZeneca от COVID-19 получают граждане старше 60 лет - TƏBİB
Вакцину AstraZeneca от COVID-19 получают граждане старше 60 лет - TƏBİB
Вакцину AstraZeneca от коронавируса, производимую при поддержке платформы COVAX, получают граждане старше 60 лет, поскольку количество имеющихся доз ограничено.
Об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает Day.Az.
По ее словам, в Азербайджан доставлено ограниченное количество доз этого препарата, и поэтому первыми его получают пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
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