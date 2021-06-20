Завершились вступительные экзамены в резидентуру, докторантуру и на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка), вступительный экзамен на государственную службу по административно-исполнительным должностям (категория Б), прием в докторантуру по иностранным языкам и экзамен на докторов философии по иностранным языкам.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в соответствии с мерами предосторожности, связанными с инфекцией COVID-19, в экзаменационные помещения было разрешено входить только в медицинской маске, передает Day.Az.

Для проведения экзаменов были выделены 22 экзаменационных корпуса, 61 экзаменационный руководитель, 22 общих экзаменационных руководителя, 460 контролеров-преподавателей, 44 сотрудника режима пропуска (охрана) и 22 представителя здания.

Температура тела кандидатов проверялась с помощью дистанционных электронных термометров, а также использовались необходимые дезинфицирующие средства. В экзаменационных залах также соблюдалась социальная дистанция.

По предварительной информации, по заключению врача бригады скорой помощи один из кандидатов из-за высокой температуры тела был отстранен от участия во вступительном экзамене в резидентуру.

Во время вступительного экзамена на госслужбу один из кандидатов был отстранен от участия за попытку пронести мобильный телефон в экзаменационное помещение.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и карт ответов. Результаты вступительного экзамена на госслужбу и в резидентуру будут обнародованы в течение ближайших 2 дней.