Обнародован прогноз погоды на завтра

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем-34-39 градусов тепла, в Баку 22-24, днем - 35-37 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 55-65, днем-35-40 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 23-24 градуса, Туркян, Говсан, Сахиль, Шых - 24-25 градусов тепла.

22 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром в некоторых горных районах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 36-41, в горах ночью 13-18, днем 26-31 градусов тепла.