https://news.day.az/society/1355175.html В Барде произошел пожар в четырехкомнатном доме--> -->
В Барде произошел пожар в четырехкомнатном доме
В селе Мирзахан Гарагоюнлу Бардинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции 2 комнат и 30 м² крыши одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 66 м².
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар потушен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре