В Барде произошел пожар в четырехкомнатном доме

В селе Мирзахан Гарагоюнлу Бардинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции 2 комнат и 30 м² крыши одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 66 м².

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар потушен.