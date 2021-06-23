Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла

24 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер, днем он сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем 34-39 градусов тепла, местами 41 градус тепла, в Баку ночью 23-25 градусов тепла, днем 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет на 758 мм ртутного столба ниже нормы, относительная влажность составит 55-65 процентов ночью и 35-40 процентов днем.

На пляжах Апшерона будет дуть северо-восточный ветер, который во второй половине дня сменится юго-восточным ветром. В Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе будет 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово - 25-26 градусов тепла.

24 июня в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но во второй половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные локальные дожди. Утром в некоторых горных районах будет туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, днем 35-40 градусов тепла, местами 42 градуса, в горах ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32 градуса тепла.

Медико-метеорологическое предупреждение

В течение недели в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается аномально жаркая погода, застойные погодные условия в некоторые часы дня, преобладание слабых ветров, сильный температурный дискомфорт во второй половине дня, что неблагоприятно для большинства людей.