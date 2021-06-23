В Азербайджане изменится порядок выплаты зарплаты работникам здравоохранения

"Порядок выплаты заработной платы работникам здравоохранения будет изменен".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Айнура Ахмедова в своем выступлении на тему "Порядок пользования медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования".

По словам А.Ахмедовой, многие пункты будут изменены: "Вносятся изменения по пунктам 20-21. Изменения произойдут в ближайшие дни по решению правления. После этого внесена ясность по поводу всех изменений. Я могу сказать, что зарплаты достаточно выросли".