https://news.day.az/society/1356010.html ГПС Азербайджана и SOCAR о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
ГПС Азербайджана и SOCAR о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
В последнее время в акватории Нефтяных Камней фиксируются случаи ловли рыбы с использованием плавсредств, говорится в совместной информации Государственной пограничной службы и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает в пятницу Day.Az.
"Несмотря на то, что сезон рыбной ловли прошел, лица, занимающиеся незаконным промыслом, бросают сети вокруг Нефтяных Камней и даже под эстакады, что препятствует производственным процессам на охраняемых территориях добычи углеводородов", - говорится в сообщении.
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