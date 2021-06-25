В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 741 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 329 959 человек вылечились, 4 967 - скончались, число активных больных составляет 815.

За последние сутки в Азербайджане проведено 7 728 тестов на COVID-19, а за все время пандемии - 3 713 779.