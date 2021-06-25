https://news.day.az/society/1356019.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 72301 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 35972, вторую дозу получили 36329 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 3218651, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2070526, вторую дозу получили 1148125 человек.
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