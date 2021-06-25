Названы номинанты на "Золотую пальмовую ветвь"

Впервые в Азербайджане пройдет церемония награждения Golden Palm Awards ("Золотая пальмовая ветвь"), организованная Brand İnvestment Group и Reputation Incorporated, сообщил Trend Life PR-директор Вугар Сафарли, передает Day.Az. Мероприятие состоится 30 июня в Four Seasons Baku с участием общественных деятелей, представителей культуры, дипломатических миссий и гостей из Турции.

Golden Palm Awards является престижной турецкой премией, которая вручается с 2014 года за достижения в сферах культуры, искусства, медиа, бизнеса, медицины, спорта, моды и архитектуры. Ее обладателями являются такие знаменитости, как Синан Акчил, Мурад Боз, Кенан Догулу, Мустафа Чечели и многие другие. Учредитель проекта Golden Palm Awards - Нэдим Делибаш.

Эта церемония вручения Golden Palm Awards станет восьмой по счету и впервые пройдет в Баку. За день до церемонии награждения состоится праздничный вечер, где выступит популярная исполнительница Рилая.

Организаторы назвали имена некоторых номинантов, среди которых заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова, народные артисты Фаиг Агаев и Ройя Айхан, 25-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, поэтесса и пианистка Захра Бадалбейли, художница Нигяр Аббасбейли, вице-президент Федерации спортивного ориентирования Пярвин Шарифов и т.д. В числе зарубежных гостей - председатель правления Федерации здоровья стран Африки Мохаммед эль Сахили, представители Турции Селим Уйар, Севги Экийор и др.

Ведущей вечера будет популярная турецкая актриса и модель Озге Улусой. Гостям будет представлена интересная программа.

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