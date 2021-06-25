Индийский штамм коронавируса может попасть в Азербайджан?

"Индийский штамм коронавируса был обнаружен в 16 провинциях Турции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила врач рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева в ходе выступления на тему "COVID".

Она отметила, что этот штамм зарегистрирован более чем в 90 странах мира: "В настоящее время у нас небольшое количество заражений. В Азербайджане этот штамм не идентифицирован. Но он также может попасть в страну. Потому что Азербайджан не изолирован от других государств".