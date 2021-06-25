Дорожная полиция Баку предупредила водителей

В Государственном управлении дорожной полиции Баку предупредили водителей, проявляющих агрессию на дорогах и прибегающих к насилию.

Как сообщил АПА главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли, водителям нужно быть внимательными на дорогах, не нарушать правила и быть вежливыми по отношению к участникам движения, передает Day.Az.

"В последнее время мы часто встречаем водителей, которые проявляют нетерпение, проявляя агрессию на дорогах, видео с поведением таких водителей распространяются в социальных сетях. Мы проводим с ними профилактические беседы, говорим об опасности таких действий. С сожалением хочу отметить, что один из таких инцидентов завершился убийством на прошлой неделе. Поэтому еще раз просим водителей и участников движения неукоснительно соблюдать законы во время движения, при возникновении недопонимания не допускать агрессивных действий. Если чьи-то поступки на дороге действуют вам на психику, то лучше обратиться к психологам и заняться собственным здоровьем", - сказал он.