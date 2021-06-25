В Баку прошел концерт, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО
В Учебно-образовательном центре Вооруженных сил министерства обороны Азербайджана прошел праздничный концерт, организованный Главным управлением культуры Баку, сообщили Day.Az организаторы.
Вечер был приурочен к 103-й годовщине со дня создания ВС Азербайджана и Дню Вооруженных сил - 26 июня.
В концертной программе приняли участие ханенде Миралам Мираламов, ашуг Али Гулиев, исполнители Ровшан Аскерзаде, Таир Гулиев, Амиль Бабаев, Асиф Хасан, Айгюн Агаева, Эльвин Бабазаде и танцевальный ансамбль Aysel.
Вел вечер Дашгын Сабироглу.
Главная цель мероприятия - проведение отдыха военнослужащих, празднование Победы в 44-дневной Отечественной войне. От имени центра участники концертной программы были отмечены почетными дипломами.
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