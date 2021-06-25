Города Азербайджана с высоким спросом на услуги по эвакуации транспорта

Услуга по эвакуации транспорта имеет спрос в таких городах, как Баку, Сумгаит и Гянджа.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend глава отдела по связям с общественностью компании "166 Грузоперевозки и Логистика" Зейнаб Нуруллах.

По ее словам, сфера логистики и транспорта входит в список тех услуг, которые функционировали и в период ужесточенного карантинного режима. Для осуществления мер предосторожности с целью защиты сотрудников были внедрены планы обеспечения непрерывности бизнеса, чтобы компания могла продолжать оказывать услуги своим клиентам.

"В этой связи мы приступили к цифровизации процессов, на что необходим достаточный срок времени. Тем не менее, условия текущей ситуации ускорили этот процесс. По сравнению с 2019 годом количество операций с использованием бесконтактных платежей выросло на 110 процентов, или в 2,5 раза", - отметила она.

Зейнаб Нуруллах подчеркнула, что компания осуществляет эвакуационные услуги автомобилей как по городу Баку, так и за его пределами, охватывая все регионы Азербайджана, за исключением Нахчывана.

"Услуга по эвакуации транспорта имеет спрос в таких городах, как Баку, Сумгаит и Гянджа. У нас достаточно большой парк грузовых автомобилей, в состав которого входит D-man, манипуляторы, контейнеровозы, машины с открытой платформой, рефрижераторные фургоны, тентовые полуприцепы, платформы для негабаритных и тяжеловесных грузов, автовозы, грузовики-гидролифты, изотермические фургоны (с гидролифтом) и ряд других", - добавила она.

Глава отдела сообщила, что в планы компании входит разработка мобильного приложения, как для услуги по грузоперевозкам, так и для эвакуации автомобилей.

"В ближайшей перспективе мы планируем разработать максимально удобное и полезное приложение для наших пользователей. Также хотелось бы отметить, что на нашем сайте можно заказать любую услугу с любой точки страны и произвести оплату в режиме онлайн", - сказала Зейнаб Нуруллах.