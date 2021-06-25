Почему некоторые штрафы в Азербайджане увеличились до 2 000 манатов

Основная цель предлагаемых поправок в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана - это не намерение кого-то оштрафовать.

Об этом сказал журналистам председатель Гражданской коллегии Верховного суда Санан Гаджиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, суд сможет оштрафовать на сумму до 500 манатов сторону, ее представителя или адвоката, которые подали заведомо необоснованные ходатайства и жалобы или явно препятствовали правильному и скорейшему рассмотрению дела: "Это пресечет случаи, когда рассмотрение дела затягивается необоснованными ходатайствами".

Отметим, что в Азербайджане предлагается увеличить размер некоторых штрафов. В связи с этим Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 25 июня, на своем внеочередном заседании, рассмотрел законопроект об изменениях в Административно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы.

Согласно поправкам, предлагается увеличить сумму штрафа за непредоставление доказательств в суд с 50 до 2 000 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.