В Баку не будут работать автобусы

В соответствии с постановлением Кабинета Министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом" с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня в городе Баку автобусы работать не будут.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, так как 26 июня - День Вооруженных сил приходится на субботу, понедельник - 28 июня считается нерабочим днем. Согласно постановлению Кабмина, с 06:00 28 июня регулярные пассажирские перевозки автобусами будут осуществляться в обычном режиме.