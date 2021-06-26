В Азербайджане с сегодняшнего дня активируется портал для разрешений на свадьбы

Постановлением Кабинета министров было внесено изменение в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 151 от 26 мая 2021 года" О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений". На основании решения разрешено проведение праздничных церемоний при соответствующих условиях.

Как сообщили Day.Az в ASAN xidmət, владельцы объектов, организующих торжественные мероприятия, должны вносить информацию об объектах в портал icaze.e-gov.az.

Владелец помещения или предприятия, где проводится праздничная церемония, обязан предоставить информацию на портале icaze.e-gov.az о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничной церемонии.

Согласно постановлению Кабинета Министров, с 1 июля 2021 года не менее 80 процентов работников (включая временно привлеченных работников), работающих в местах, где применяется требование в связи с паспортом COVID-19, должны иметь COVID-паспорта (до 1 августа принимается сертификат о вакцинации с указанием наличия первой дозы). Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничных мероприятиях является обязательным. - владельцы помещений или предприятий, где проводится праздничное мероприятие, должны разместить на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информацию о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников).

Портал активирован с 26 июня 2021 года.